Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог рассказала, как избежать переедания во время стресса

Лала Манушакян

Общество
Диетолог рассказала, как избежать переедания во время стресса
Фото: Pexels

Диетолог Анна Мелехина составила список простых правил, которые помогут справиться с перееданием во время стресса.

— Разовые действия не нанесут никакого вреда. Важно то, что мы делаем регулярно, — поясняет эксперт.

В первую очередь специалист рекомендует не увеличивать количество потребляемой пищи и придерживаться прежнего рациона. Это придаст ощущение безопасности.

Также не стоит забывать про водный баланс в организме и пить достаточное количество жидкости. Для разнообразия можно добавлять в воду ломтики апельсина или лимона.

Еще одно действенное правило — соблюдать пропорции в еде. По словам диетолога , нужно «разделить» тарелку: на одной половине должны лежать овощи, а на второй — продукты, содержащие в себе много белка и злаков.

Однако если появится желание «заесть» проблему, стоит объективно оценить, какие последствия повлечет за собой такое импульсивное решение.

Также Мелехина считает, что в период стресса стоит отказаться от алкоголя, так как спиртные напитки ухудшают общий эмоциональный фон, затормаживают реакцию, а также вызывает зависимость, передает Мedikforum.

Ранее диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал о причинах возникновения переедания и пищевой зависимости.

Читайте также:
Стресс переедание советы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте