Диетолог рассказала, как избежать переедания во время стресса

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Диетолог Анна Мелехина составила список простых правил, которые помогут справиться с перееданием во время стресса.

— Разовые действия не нанесут никакого вреда. Важно то, что мы делаем регулярно, — поясняет эксперт.

В первую очередь специалист рекомендует не увеличивать количество потребляемой пищи и придерживаться прежнего рациона. Это придаст ощущение безопасности.

Также не стоит забывать про водный баланс в организме и пить достаточное количество жидкости. Для разнообразия можно добавлять в воду ломтики апельсина или лимона.

Еще одно действенное правило — соблюдать пропорции в еде. По словам диетолога , нужно «разделить» тарелку: на одной половине должны лежать овощи, а на второй — продукты, содержащие в себе много белка и злаков.

Однако если появится желание «заесть» проблему, стоит объективно оценить, какие последствия повлечет за собой такое импульсивное решение.

Также Мелехина считает, что в период стресса стоит отказаться от алкоголя, так как спиртные напитки ухудшают общий эмоциональный фон, затормаживают реакцию, а также вызывает зависимость, передает Мedikforum.

Ранее диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал о причинах возникновения переедания и пищевой зависимости.