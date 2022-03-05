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Ростуризм вместе с Минцифры запустили форму обратной связи для туристов на госуслугах

Михаил Алимов

Общество
Ростуризм вместе с Минцифры запустили форму обратной связи для туристов на госуслугах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Для туристов из России запущена форма обратной связи с помощью сайта «Госуслуги». Ее разработал Ростуризм вместе с Минцифры РФ. Об этом в субботу, 5 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Отмечается, что она поможет туристам за рубежом в сложной ситуации добраться до России.

— Через нее можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь вернуться домой, — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, Ростуризм вместе с Минтрансом, Росавиацией и МИД РФ постоянно работают над возвращением российских туристов из-за рубежа, организуют регулярные и чартерные рейсы.

— Напомню, что, к сожалению, согласование специальных рейсов — процесс долгий. Поэтому, если у вас есть возможность и нет времени ждать, самый быстрый и оптимальный вариант — самостоятельно взять билет через третьи страны, — резюмировала Догузова.

До этого она заявила, что Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения стран, вводивших санкции в отношении России. По ее словам, после отдыха на курортах в таких государствах нет точной гарантии своевременного и безопасного возвращения в РФ.

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