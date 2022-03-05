Более 700 камер системы «Безопасный регион» появилось в Подмосковье в феврале

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Московской области за прошедший месяц установили и интегрировали в систему «Безопасный регион» 754 видеокамеры, сообщает «Радио 1».

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» уже включает в себя более 85 тысяч видеокамер, которые расположены во всех муниципалитетах области. Обзорные видеокамеры устанавливаются на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках.

Системы видеонаблюдения помогают получить необходимые данные для поимки преступников, а также выполняют задачу профилактики преступлений.

Места установки камер определяются межведомственными рабочими группами в каждом городском округе региона с учетом анализа ситуации и рекомендаций правоохранительных органов. Жители региона могут высказать свои предложения относительно мест установки камер на портале «Добродел».

Ранее сообщалось, что более 200 видеокамер используют в Подмосковье для контроля за проведением капремонта.