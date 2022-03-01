Более 200 видеокамер используют в Подмосковье для контроля за проведением капремонта

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Московской области установлено 210 камер видеонаблюдения, позволяющих следить за ходом работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах.

При помощи устройств видеофиксации любой желающий может следить за всеми этапами ремонтных работ через интернет из любой точки России и мира. Жители домов не вносят дополнительную плату за установку камер.

Благодаря видеонаблюдению руководители проектов могут контролировать соблюдение сроков и предотвращать нарушения при производстве работ из офиса.

Местные жители активно пользуются подобным сервисом и сообщают об имеющихся недочетах, чтобы они были оперативно устранены, передает РИАМО.

В Подмосковье реализуется самая масштабная программа в России по капремонту. В нее входит свыше сорока тысяч многоквартирных домов.

С 10 января работы по капитальному ремонту многоквартирных домов возобновили в столице. Всего в программу капремонта на 2022 год вошло более 1,7 тысячи жилых домов.