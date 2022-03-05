Врач перечислил полезные для гипертоников продукты

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Полезные при гипертонии продукты перечислил британский врач Крис Стил. Он заявил, что при помощи некоторых продуктов питания можно снизить артериальное давление.

Специалист рассказал, что самым полезным продуктом при повышенном давлении является йогурт.

— Ешьте йогурт каждый день, но только натуральный йогурт, а не напитки с фруктовыми добавками и с высоким содержанием сахара. В идеале — живой йогурт, если вы можете найти его в магазинах, — подчеркнул британский специалист.

Идеальным напитком для тех, у кого есть проблемы с высоким давлением, врач назвал чай из гибискуса или другие травяные настои. Также при постоянном высоком давлении стоит включить в рацион грецкие орехи, передает ФАН.

До этого врачи назвали вид рыбы, повышающий риск гипертонии. Один из продуктов, за употреблением которого нужно внимательно следить, — это сушеная рыба. В ней много соли, поэтому ее надо избегать или искать слабосоленую рыбу. Она оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов, и кровяное давление у вас повышается.