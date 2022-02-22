Врачи назвали вид рыбы, повышающий риск гипертонии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врачи напомнили, что высокое давление может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому важно держать его под контролем. Необходимо обратить внимание на рацион. Специалисты рассказали, что есть один вид рыбы, который может стать причиной гипертонии.

Один из продуктов, за употреблением которого нужно внимательно следить, — это сушеная рыба. В ней много соли, и поэтому ее надо избегать или искать слабосоленую рыбу.

— Соль заставляет организм удерживать воду. Если вы едите слишком много соли, в организме появляются излишки воды. Она оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов, и кровяное давление у вас повышается, — пояснили медики.

Также ученые обнаружили, что жирная рыба, например, макрель, сардины, лосось, а также мидии защищают сердце и мозг от болезни.

— Такая рыба содержит большое количество важного полиненасыщенного жира омега-3, который помогает снижать кровяное давление. Если употреблять в пищу жирную рыбу, являющуюся неотъемлемой частью традиционной средиземноморской диеты, это поможет организму предотвратить многие болезни, — сообщили специалисты.

Кроме того, некоторые исследования свидетельствуют о том, что типичные для средиземноморской диеты продукты, такие как цельное зерно, овощи, орехи и оливковое масло первого отжима, понижают риск возникновения гипертонии. Те продукты, которые нетипичны для этой диеты, — красное мясо, переработанное мясо и домашняя птица, оказывают неблагоприятное воздействие.

Для поддержания давления в норме также очень важны физические упражнения, отметили врачи, сообщается на портале Daily Express.

Ученые рассказали о пользе частого употребления рыбы для здоровья. Частое употребление в пищу рыбы, которая богата фосфором, натрием, калием и магнием, помогает избежать целого ряда болезней. К такому выводу пришли американские ученые.