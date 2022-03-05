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Количество электросамокатов в Москве достигнет 40 тысяч единиц в этом сезоне

Виктория Сикерина

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Количество электросамокатов в Москве достигнет 40 тысяч единиц в этом сезоне
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Парк электросамокатов в Москве вырастет до 40 тысяч единиц в этом сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 марта.

Уточняется, что раньше назначенного срока открылся один оператор кикшеринга. По мере улучшения погоды для горожан будут доступны и другие сервисы аренды.

— В прошлом году электросамокаты были очень популярны — около 8,6 миллиона поездок за сезон. Тогда в сумме вы проехали рекордные 34,4 миллиона километров, — отметили в ведомстве.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что более чем в 70 процентах случаев горожане используют электросамокаты для целенаправленных поездок.

— Для удобства пользователей мы установим дополнительные велопарковки для завершения аренды. Мы будем развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро, — приводятся слова заммэра в сообщении.

Жители и гости столицы уже могут арендовать следующие каршеринговые авто: Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Kia Soul, Audi A4, Mitsubishi Outlander и Haval Jolion. Также для водителей доступны электромобили Tesla Model 3. Расширение модельного ряда стало возможно из-за увеличения допустимых габаритов машин. Так, их увеличили до 495 сантиметров в длину и 200 сантиметров в ширину.

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