Мужчина избил прохожего до полусмерти в Бирюлево

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Россия, Москва, Лебедянская улица Карта всех событий

Неизвестный избил случайного прохожего до полусмерти в районе Бирюлево Восточное. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в пятницу днем, 4 марта, в полицию обратились сотрудники медицинского учреждения, куда был доставлен потерпевший с множественными переломами ребер и ушибами.

По словам пострадавшего, на него напали около дома номер 23 на улице Загорьевской и сильно избили. Через некоторое время его обнаружили случайные прохожие около дома номер 30 на Лебедянской улице и вызвали скорую.

Тем же днем на еще одного мужчину напали в переходе в Москве. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.