Парень избил и ограбил мужчину в переходе. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, метро Павелецкая Карта всех событий

Злоумышленник, напавший на гражданина в подземном переходе, попал на камеры видеофиксации. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На кадрах с видеокамер, расположенных в подземном переходе под Павелецкой площадью, видно, как налетчик ударил потерпевшего кулаком в лицо, снял с него сумку и скрылся.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого – им оказался 23-летний молодой человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

3 марта москвичка хотела приобрести у неустановленного лица шаманский бубен и лишилась 12 тысяч рублей.