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Названы самые популярные подарки на 8 Марта в России

Руслан Давлетшин

Михаил Алимов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы самые популярные подарки на 8 Марта в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Самыми популярными подарками к Международному женскому дню в России могут стать цветы, мягкие игрушки, шоколад, косметические наборы для ухода и духи. Последних заказали больше всего. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Wildberries.

— Число заказов косметических наборов для ухода за кожей и волосами с 1 по 16 февраля 2022 г. по сравнению с 1–16 января 2022 года выросло на 97 процентов, а духов — на 59 процентов. Спрос на мягкие игрушки увеличился на 48 процентов, а «хитами» продаж стали плюшевые котики и мишки. Спрос на фигурный шоколад вырос на 342 процента, а на шоколадные конфеты, которые мужчины часто приобретают в подарок представительницам прекрасного пола — на 67 процентов, — сообщили в компании.

Отмечается, что неизменным подарком к празднику весны станут букеты и композиции из цветов. Растет интерес покупателей к неувядающим стабилизированным цветам (+171 процент) и букетам из сухоцветов (+92 процента), которые можно приобрести заранее и избежать длинных очередей в цветочные магазины.

В число же наиболее дорогостоящих подарков для прекрасной половины человечества вошли ювелирные изделия, спрос на которые в феврале вырос уже на 61 процент по сравнению с январем, ноутбуки (+56 процентов) и смартфоны (+35 процентов).

Приближается 8 Марта — день, когда представительницам прекрасного пола будут дарить цветы и другие подарки. «Вечерняя Москва» узнала у флористов, как собрать недорогой, но пышный букет.

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