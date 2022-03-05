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Три автомобиля столкнулись на Проспекте Мира

Елена Самойлова

Происшествия
Три автомобиля столкнулись на Проспекте Мира
Фото: Дептранс
Россия, Москва, проспект Мира, 29 Карта всех событий

На Проспекте Мира произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 5 марта.

Авария произошла в районе дома номер 29.

— Движение в сторону ТТК осуществляется по трем полосам из четырех, — отмечается в сообщении Дептранса.

Также 5 марта столкнулись два автомобиля марки «Фольксваген» и «ГАЗ» на 91-м километре МКАД со внутренней стороны.

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