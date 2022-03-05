Два автомобиля столкнулись на 91-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 91-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий
Два автомобиля – «Фольксваген» и «ГАЗ» столкнулись на 91-м километре МКАД со внутренней стороны. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Ночью 4 марта водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся со стоящим в третьей полосе из-за ранее произошедшего другого ДТП автомобилем «ГАЗ».
В результате аварии водитель и пассажир «Фольксвагена» скончались на месте происшествия.
В пресс-службе отметили, что по данному факту будет проведена соответствующая проверка.
Ранее стало известно, что три человека погибли в ДТП, связанных с остановкой на проезжей части.