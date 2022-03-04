Три человека за сутки погибли в ДТП из-за остановки на дороге
Три человека погибли в ДТП, связанных с остановкой на проезжей части. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
Два происшествия с жертвами случились за сутки. Одно из них произошло утром 3 марта на Киевском шоссе.
— Водитель автомобиля «ГАЗель» остановился по причине закончившегося топлива и вышел из кабины авто. Менее, чем через 2 минуты после остановки, на его транспортное средство и него самого совершает наезд водитель другой «ГАЗели», — говорится в сообщении.
Также известно, что пострадавший скончался по пути в больницу.
Второй случай зарегистрирован этой ночью на МКАД. Водитель такси наехал на остановившуюся «ГАЗель», ранее попавшую в еще одно ДТП.
— Водитель и пассажир такси погибли на месте, — отмечают в Госавтоинспекции.
Сообщение заканчивается напоминанием о внимательности и осторожности на дороге.
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