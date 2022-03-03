Москвичам рассказали, почему нельзя останавливаться на МКАД

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Остановка на проезжей части МКАД может спровоцировать ДТП. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в официальном Telegram-канале ГИБДД по городу.

— Уважаемые автомобилисты. В очередной раз обращаемся к вам с убедительной просьбой — если «сломались», постарайтесь дотянуть до более безопасного места — аварийных карманов или хотя бы до обочины, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также призвали не выходить на дорогу и вызывать 112, не покидая машины.

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В ГИБДД отметили, что сотрудники ведомства непрерывно следят за ситуацией на МКАД и оперативно выезжают на места вынужденной остановки транспорта, чтобы переместить автомобиль в более безопасное место.

— Но иногда мы не успеваем — когда ДТП происходят в первые минуты после остановки, — признаются в ведомстве.

В Telegram-канале также добавили, что наезд на стоящие транспортные средства — самый частый вид аварий и самый опасный с точки зрения летальности на МКАД, так как скорость на столичной магистрали достигает 100 километров в час.

2 марта сообщалось, что на внутренней стороне 31-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей.