Три автомобиля столкнулись на 31-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 31-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 31-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

По данным ведомства, на месте работают оперативные службы города.

— Заняты три полосы из пяти. Движение в районе аварии затруднено, — говорится в сообщении пресс-службы.

Дептранс советует по возможности объезжать данный участок.

Ранее 2 марта произошло возгорание грузового автомобиля на съезде с Волгоградского проспекта на внешнюю сторону 11-го километра МКАД.