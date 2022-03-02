Грузовик загорелся на 11-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 11-й километр Карта всех событий

На съезде с Волгоградского проспекта на внешнюю сторону 11-го километра МКАД произошло возгорание грузового автомобиля. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

По данным ведомства, в настоящее время возгорание ликвидировано.

— Движение осуществляется по одной полосе из двух, — говорится в сообщении пресс-службы.

Дептранс советует по возможности объезжать данный участок.

Похожая ситуация произошла 1 марта. На внутренней стороне 68-го километра МКАД загорелся грузовой автомобиль на съезде из Трикотажного проезда.