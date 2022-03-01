Грузовик загорелся на 68-м километре МКАД

Фото: Дептранс

Россия, Москва, МКАД, 68-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 68 км МКАД загорелся грузовой автомобиль на съезде с Трикотажного проезда. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы, а движение затруднено по одной полосе на дублере.

Дептранс советует по возможности объезжать данный участок.

26 февраля два гаража вспыхнули на юго-западе столицы. Из-за воспламенения внутри построек взорвались газовые баллоны.

23 февраля под Челябинском произошел взрыв газа в одном из жилых домов. В результате происшествия мужчина и 14-летний мальчик получили травмы. В пресс-службе местного управления МЧС России добавили, что хлопок спровоцировала разгерметизация бытового газового баллона. Однако последующего горения не последовало.