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Столичных автомобилистов предупердили о заторах на дорогах вечером 5 марта

Виктория Сикерина

Город
Столичных автомобилистов предупердили о заторах на дорогах вечером 5 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичных автомобилистов предупредили о загруженных дорогах в вечернее время субботы. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что максимальные заторы ожидаются после 15:00 в связи с сокращенным рабочим днем в преддверии Международного женского дня.

Особенно плотное движение ожидается на 57-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал и внешней стороне Проспекта Мира в сторону центра.

— Для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом, — говорится в сообщении пресс-службы дептранса.

С 1 марта пассажиры московского общественного транспорта могут сэкономить при оплате проезда смартфоном Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay по банковской карте «Мир». Так, 10 рублей будут возвращаться на счет в течение получаса. Акция будет действовать с 1 марта по 30 июня во всем общественном транспорте.

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