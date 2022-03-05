«Гормоны сбились»: Анита Цой рассказала о последствиях перенесенного коронавируса

Фото: Из личного архива Аниты Цой

Певица Анита Цой рассказала о гормональном сбое в организме, который у нее произошел после перенесенной в 2020 году коронавирусной инфекции.

— Гормоны сбились после ковида, большой выброс кальция. У меня была застарелая травма, и весь кальций рванул туда. Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то 2–3 месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела, — призналась артистка.

По словам Цой, ей пришлось пережить неприятную процедуру, когда ей очищали сустав от избытков кальция, загоняя в него специальную машинку.

Еще одним печальным последствием коронавируса стал для певицы резкий набор веса. Она поправилась аж на 17 килограммов. В настоящее время ее гормоны нормализовались, и звезда с разрешения врачей вернулась к физическим занятиям после годового перерыва. Цой похвасталась, что ей уже удалось за два месяца скинуть девять килограммов, пишет Дни.ру.

Ранее Анита Цой рассказала «Вечерней Москве» о семейной жизни, влиянии мамы на ее судьбу, а также о новом увлечении муравьями.