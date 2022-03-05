Житель Подмосковья проломил знакомому голову и спрятал труп в сарай

Фото: СК РФ

В Богородском городском округе возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя 1945 года рождения. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в пятницу, 4 марта, было обнаружено тело мужчины с пробитой головой. Труп был спрятан в сарае, находящемся на дачном участке в одном из СНТ Богородского городского округа.

После осмотра места происшествия были найдены улики, допрошены местные жители и назначен ряд экспертиз.

Видео: СК РФ

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

3 марта житель Коломны убил своего знакомого во время конфликта, расчленил его, а после выбросил части тела в реку и мусорные контейнеры.