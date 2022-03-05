Ростуризм назвал дату возобновления программы туристического кешбэка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Программа туристического кешбэка возобновится в России с 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма в субботу, 5 марта.

— Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона, — говорится в сообщении.

Для поддержки бизнеса и доступности внутреннего отдыха в программу включили и круизы. Участие в программе принимают все регионы, для получения кешбэка следует оплатить поездку картой «МИР», отмечается в Telegram-канале Ростуризма.

Руководитель правового комитета Российского союза туриндустрии 2 марта рассказал в эфире сетевого вещания «ВМ», стоит ли сейчас планировать отпуск и как санкции отразятся на предстоящих поездках. По его словам, есть вероятность, что туристов придется эвакуировать, искать гуманитарные коридоры, не говоря уже об опасности жизни и здоровью.

Несмотря на ситуацию, есть те, кто все равно хочет всеми силами отправиться отдыхать, уточнил он. В связи с обстановкой особую популярность приобретают азиатские направления — Китай, Хайнань — все, что подальше от Европы, заключил специалист.