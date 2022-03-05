Полицейские задержали телефонных мошенников, обокравших пенсионерку на три миллиона рублей
Столичные оперативники задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении у пенсионерки крупной суммы денег. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
По словам представителя ведомства, злоумышленники позвонили 71-летней женщине и сказали, что кто-то пытается снять деньги с ее банковского счета.
— Для предотвращения данной операции ей рекомендовали проследовать в банк и, сняв деньги со счета, передать их курьеру, что она и сделала, — пояснил Васенин.
Чтобы не казаться голословным, молодой человек при встрече в Казарменном переулке предъявил пенсионерке фальшивый документ о том, что является сотрудником банка.
Вскоре женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
По словам Васенина, в Подмосковье был задержан 21-летний подозреваемый, исполнявший роль курьера. Спустя несколько дней на улице Плеханова полицейские задержали и его сообщника — 26-летнего приезжего.
Общий материальный ущерб, нанесенный женщине, составил 3 миллиона 100 тысяч рублей. Часть денег изъята.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранты находятся под стражей.
У другой столичной пенсионерки мошенники под видом инвесторов выманили свыше 200 тысяч рублей.