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Полицейские задержали телефонных мошенников, обокравших пенсионерку на три миллиона рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Полицейские задержали телефонных мошенников, обокравших пенсионерку на три миллиона рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Плеханова Карта всех событий

Столичные оперативники задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении у пенсионерки крупной суммы денег. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, злоумышленники позвонили 71-летней женщине и сказали, что кто-то пытается снять деньги с ее банковского счета.

— Для предотвращения данной операции ей рекомендовали проследовать в банк и, сняв деньги со счета, передать их курьеру, что она и сделала, — пояснил Васенин.

Чтобы не казаться голословным, молодой человек при встрече в Казарменном переулке предъявил пенсионерке фальшивый документ о том, что является сотрудником банка.

Вскоре женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По словам Васенина, в Подмосковье был задержан 21-летний подозреваемый, исполнявший роль курьера. Спустя несколько дней на улице Плеханова полицейские задержали и его сообщника — 26-летнего приезжего.

Общий материальный ущерб, нанесенный женщине, составил 3 миллиона 100 тысяч рублей. Часть денег изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранты находятся под стражей.

У другой столичной пенсионерки мошенники под видом инвесторов выманили свыше 200 тысяч рублей.

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