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Священник рассказал, как подготовиться к Великому посту

Анастасия Колоскова

Общество
Священник рассказал, как подготовиться к Великому посту
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

После масленичной недели, которая завершится Прощеным воскресеньем, у православных верующих начинается Великий пост. В этом году он продлится с 7 марта до 23 апреля. Иерей храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко рассказал, как подготовиться к этому периоду и правильно его провести.

По его словам, самой главной подготовкой к Великому посту является таинство исповеди, во время которого человек просит прощения перед Господом.

Священник посоветовал верующим расстаться со злобой, которую они могли испытывать по отношению к близким или недоброжелателям, так как это чувство может омрачить «чистоту» поста.

— Ну а что касается вопроса поста как соблюдения режима питания, то это также является важным. Просто мы перестаем употреблять в пищу животные продукты, в том числе и рыбу, — приводит слова Николая Савченко Пятый канал.

Он уточнил, что рыбу разрешено включать в рацион детям и людям, которым требуется особенное питание по состоянию здоровья.

— Желательно завершить неотложные дела, потому что в первые дни Великого поста нужно посещать в церкви службы Великого покаянного канона Андрея Критского, который служится в понедельник, вторник среду и четверг — каждый вечер, — рассказал священник, добавив, что у многих с этим могут возникнуть сложности из-за работы.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у священника, что нужно делать в Прощеное воскресенье, а каких действий лучше избегать.

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