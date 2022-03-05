Путин оценил вероятность введения военного положения в России

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Никакого особого положения на территории России вводить не планируется. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в субботу, 5 марта.

— Но, слава богу, у нас нет сейчас такого. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, не планируем, нет такой необходимости сегодня, — сказал лидер.

При этом он подчеркнул, что в операции на Украине не принимают участия призывники. Задействованы в событиях лишь офицеры и контрактники, которые выполняют задачу с честью, приводит слова Путина сайт Кремля.

В 2022 году Россия потратит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до одного триллиона рублей на покупку акций отечественных компаний. В беседе с «ВМ» кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака объяснил, что такое ФНБ и на сколько его хватит для поддержания экономики в нынешних условиях.

По его словам, фонд — это фактически резерв, который был накоплен на случай кризисов и для будущих поколений. По состоянию на 1 февраля в ФНБ было порядка 174 миллиардов долларов — Кульбака полагает, что этих средств хватит на пару лет: