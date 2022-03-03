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«Заткнуть дыры»: на сколько России хватит средств ФНБ для поддержания экономики

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Заткнуть дыры»: на сколько России хватит средств ФНБ для поддержания экономики
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В 2022 году Россия потратит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до одного триллиона рублей на покупку акций отечественных компаний. Таким образом, этот фонд используется для поддержания экономики страны. В беседе с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака объяснил, что такое ФНБ и на сколько его хватит для поддержания экономики в нынешних условиях.

— ФНБ — это фактически резерв, который был накоплен на случай кризисов и для будущих поколений. Он пополнялся за счет высоких цен на нефть. Но, в принципе, это часть пенсионного обеспечения граждан России на долгую перспективу, — рассказал экономист.

По состоянию на 1 февраля 2022 года в ФНБ было порядка 174 миллиардов долларов, что составляло примерно 10 процентов по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны. Кульбака полагает, что этих средств хватит на пару лет:

— Бюджет нашей страны — порядка 30 процентов к ВВП. Значит, денег ФНБ хватит на 1–2 года, чтобы, как говорится, заткнуть дыры. Разумеется, при условии, что дальше экономическая ситуация улучшится. Но важно отметить, что мы не знаем реальной структуры этого фонда и сколько денег там реально находится в незамороженном состоянии (28 февраля ЕС заморозил резервы Центробанка в европейских банках — прим. «ВМ»).

Помимо ФНБ, у России есть еще одна «кубышка», из которой можно брать деньги для поддержания национальной экономики: золотовалютные резервы (ЗВР).

— Золото и валюту накапливает Центробанк — это тоже резервы. ФНБ прежде всего предназначен именно для долгосрочного пенсионного обеспечения граждан. То есть у двух этих резервов немного разное назначение. Однако в нынешних условиях они оба будут использоваться для того, чтобы как-то удержать экономику на плаву, — сказал собеседник «ВМ», добавив, что, помимо ФНБ и ЗВР, у России нет резервных источников.

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