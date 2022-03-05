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Павел Деревянко спровоцировал слухи о воссоединении с гражданской женой

Анастасия Колоскова

Общество
Павел Деревянко спровоцировал слухи о воссоединении с гражданской женой
Фото: instagram/pablo_derevyanko

Актер Павел Деревянко опубликовал в соцсетях совместное фото с двумя детьми и бывшей гражданской женой Дарьей Мясищевой, спровоцировав слухи о воссоединении с семьей.

— Мира и добра всем и каждому. Берегите друг друга! — подписал снимок знаменитость в Instagram-аккаунте, пометив его хештегом #моясемья.

Известно, что у Павла и Дарьи две дочери: Варвара и Александра.

О расставании пары стало известно в прошлом году. Ранее Деревянко рассказал, что стало причиной их с Мясищевой разрыва после долгих отношений. По словам звезды, они решили остаться друзьями, чтобы не дать разразиться назревающим конфликтам в их отношениях. Деревянко признался, что их союз с Дарьей был органичным, равноправным и счастливым, однако, по его словам, он основывался не на огромной любви и страсти, а на «предлагаемых обстоятельствах». Актер уточнил, что их отношения набирали обороты с рождением детей. Он уточнил, что после расставания все равно называет Дарью, Варю и Сашу своей семьей.

До этого Деревянко рассказал, что из-за штрафа и неуплаченных налогов его вместе с дочерью Варварой не выпустили за границу.

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