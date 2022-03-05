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Полицейские задержали автоугонщика-рецидивиста в Новой Москве

Елена Самойлова

Происшествия
Полицейские задержали автоугонщика-рецидивиста в Новой Москве
Фото: Pexels

Полицейские в Новой Москве задержали мужчину, подозреваемого в серии краж автомобилей. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, злоумышленник вскрыл припаркованную машину марки «Хендай» с помощью специального устройства и похитил ее. Хозяйка автомобиля, заметив пропажу, обратилась в полицию.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории Новой Москвы. Им оказался ранее судимый за аналогичные деяния 60-летний житель Московской области, — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В МВД отметили, что задержанный причастен еще к четырем эпизодам угона в столице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

2 марта стало известно, что у москвича похитили более восьми миллионов рублей из машины на парковке.

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