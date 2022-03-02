Более восьми миллионов рублей украли из автомобиля на севере Москвы

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Россия, Москва, Ходынский бульвар, 4 Карта всех событий

У москвича похитили крупную сумму денег из машины на парковке. Об этом сообщили во вторник, 1 марта, в пресс-службе ГУ МВД РФ отделения по Хорошевскому району.

В понедельник вечером, 28 февраля, в полицию обратился 43-летний москвич, который занимает должность генерального директора в одной компании. Он заявил о краже крупной суммы денег.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в период с 19:30 до 20:10 на территории парковки на Ходынском бульваре, 4 неизвестный неустановленным способом проник в автомобиль «Тойота Камри». Откуда он украл 8,4 миллиона рублей.

В настоящее время идет расследование данного дела, злоумышленник разыскивается.

1 марта сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в краже автомобилей общей стоимостью десять миллионов рублей. Два жителя города Торжка украли корейские машины в Подмосковье и Тверской области. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.