Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более восьми миллионов рублей украли из автомобиля на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Более восьми миллионов рублей украли из автомобиля на севере Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 4 Карта всех событий

У москвича похитили крупную сумму денег из машины на парковке. Об этом сообщили во вторник, 1 марта, в пресс-службе ГУ МВД РФ отделения по Хорошевскому району.

В понедельник вечером, 28 февраля, в полицию обратился 43-летний москвич, который занимает должность генерального директора в одной компании. Он заявил о краже крупной суммы денег.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в период с 19:30 до 20:10 на территории парковки на Ходынском бульваре, 4 неизвестный неустановленным способом проник в автомобиль «Тойота Камри». Откуда он украл 8,4 миллиона рублей.

В настоящее время идет расследование данного дела, злоумышленник разыскивается.

1 марта сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в краже автомобилей общей стоимостью десять миллионов рублей. Два жителя города Торжка украли корейские машины в Подмосковье и Тверской области. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела статье «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:
Москва Полиция Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте