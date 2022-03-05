Врачи назвали главные симптомы болезней печени

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Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, какие симптомы могут указывать на проблемы с печенью.

По его словам, международное исследование о распространении цирроза печени показало, что Россия по приросту смертности от этого заболевания находится на четвертом месте в мире.

— Более четырех миллионов человек болеют циррозом печени. Из-за симптомов цирроза человек может лишиться работы, так как продолжать трудовую деятельность он не может. Причины цирроза — гепатиты В и С, алкоголизм, неалкогольный гепатит, который развивается на фоне ожирения и диабета. Вопреки мифам, от цирроза могут страдать и молодые социально активные люди, — сказал врач в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Боль в правом подреберье, вздутие живота, тошнота, горький привкус во рту, отеки лодыжек и повышенная утомляемость могут указывать на проблемы с печенью. Это связано с тем, что орган не может выполнять свою функцию и организм отравляется токсинами.

— Выделяемый аммиак может влиять на мозг: ухудшится память, внимание, будет плохим настроение. Если вы заметили у себя такие симптомы, сходите к врачу, — сказал доктор.

Для домашнего самоанализа можно пройти тест связи чисел на возможное повышение уровня аммиака в крови.

Кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Пырьева рассказала, что у детей с лишним весом могут возникнуть «взрослые» болезни.