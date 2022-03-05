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Суд вынес приговор девушкам, которые занимались проведением азартных игр в Москве

Елена Самойлова

Происшествия
Суд вынес приговор девушкам, которые занимались проведением азартных игр в Москве
Фото: pixabay.com/ru/

Суд вынес обвинительный приговор в отношении участниц организованной группы в возрасте от 29 до 38 лет, которые организовывали азартные игры в столице. Об этом в суббот, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В период с 2016 по 2018 год участники организованной группы, являвшейся структурированным подразделением преступного сообщества, действовавшего на территории Москвы под видом легальной деятельности букмекерских контор, осуществляли незаконное проведение азартных игр вне игорных зон с использованием игрового оборудования, — заявила Нефедова.

Девушки обеспечивали работу четырех игровых клубов на востоке столицы, являясь в них администраторами и кассирами.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь преступную деятельность.

Восьмерых женщин осудили за преступления, предусмотренные частью 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой» — прим. «ВМ»).

Уголовные дела в отношении остальных участников сообщества выделены в отдельное производство.

— Суд приговорил их к лишению свободы на срок от одного года и шести месяцев лишения свободы до двух лет и десяти месяцев лишения свободы условно с такими же испытательными сроками, — добавила Нефедова.

В конце февраля стало известно, что организатор и участники преступного сообщества из Санкт-Петербурга, занимавшиеся проведением азартных игр на территории столицы, предстанут перед судом.

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