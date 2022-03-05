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Аналитик предупредил об опасности VPN-сервисов

Анастасия Колоскова

Общество
Аналитик предупредил об опасности VPN-сервисов
Фото: depositphotos

Использование VPN-сервисов с целью обойти блокировку социальных сетей грозит риском перехвата личных данных пользователя мошенниками. Об этом сообщил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

— Есть теоретическая возможность перехвата некоторой информации пользователей. Но это скорее не в отношении VPN-сервисов, а мошеннических сервисов. Такими могут быть приложения, которые предлагается скачать из неизвестных источников, — пояснил специалист.

Еще одной проблемой, связанной с VPN, является замедление интернет-соединения. Решить ее позволит изменение отдельных технических настроек подключения.

Владимир Ульянов также прокомментировал возможную блокировку других социальных сетей вслед за Facebook, отметив, что ситуация зависит от соблюдения ресурсом законодательства РФ. По его словам, большинство соцсетей остаются открытыми, что может говорить об их действиях в рамках закона.

По мнению эксперта, в настоящее время сложно давать прогнозы относительно будущего соцсетей. Их может заблокировать Роскомнадзор или закрыть сами компании, пишет «Москва 24».

4 марта Роскомнадзор также заблокировал в России социальную сеть Facebook. Причиной такой меры стала дискриминация соцсетью российских средств массовой информации. По данным ведомства, с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

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