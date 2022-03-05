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«Без бартеров и прочей ерунды»: жена Петросяна поддержала российские бренды

Лала Манушакян

Общество
«Без бартеров и прочей ерунды»: жена Петросяна поддержала российские бренды
Фото: Instagram/bruhunova

Жена известного комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в своем Instagram фото с необычной фотосессии в поддержку российских брендов.

— Сколько помню себя в Instagram — я безвозмездно рассказывала о российских брендах! Всегда! А сейчас, когда малый бизнес и без того в плачевном состоянии, не отойдя от «приключений» со зловирусом, мне особенно хочется поддержать всех, кто попал в жернова рушащейся модной индустрии в России. Вместе мы справимся! — написала блогер под фото.

Она также добавила, что готова оказать информационную поддержку брендам, которые находятся на территории РФ, «просто так, без бартеров и прочей ерунды».

На фото Брухунова дополнила свой образ мимозой, закрыв глаза соцветиями, а также символично обвязала голову платком.

В свою очередь подписчики вдохновились таким смелым шагом блогерши и выразили слова благодарности: «Оригинально и красиво»; «Какая замечательная идея, спасибо»; «Не перестаю вами восхищаться»; «Вы настоящий патриот»; «Спасибо, Татьяна! Надеюсь к вам придут действительно нуждающиеся и благодарные люди»; «Наши бренды с душой России».

Ранее Брухунова опубликовала фото в своем Instagram подросшего сына от Петросяна.

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