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«Красавец»: Брухунова запечатлела подросшего сына от Петросяна

Юлия Курганова

Общество
«Красавец»: Брухунова запечатлела подросшего сына от Петросяна
Фото: instagram/bruhunova

В семье юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой отмечают даже незначительные даты. Как например, год и 11 месяцев сына Вагана. Специально для этого случая родители преподнесли наследнику милый крошечный торт со свечкой.

Мальчик, на видео которое разместила супруга артиста в Instagram, в полосатом свитере трогательно задувает свечу и радостно кричит «Молодец!»

Подписчики не смогли устоять перед крохой и засыпали его комплиментами.

«Красавец»; «Этот нос-курнос»; «Такой большой уже»; «Хорошенький»; «Милота какая! Вагашу с праздником!»; «Какой красотулечка», — написали пользователи.

Также большинство сошлись во мнении, что мальчик стал похож на обоих своих родителей, хотя раньше в нем было больше черт от папы, чем от мамы.

Ваган появился на свет 13 марта 2020 года. На тот момент его отцу Евгению Петросяну было уже 74 года. Для него это второй ребенок. От первого брака у юмориста есть дочь Викторина.

Брухунова похвасталась роскошным подарком от сына. Супруга комика Евгения Петросяна опубликовала в Instagram снимок с подарком от сына Вагана. На фото ее сын стоит в красной пижаме с изображениями различных животных. При этом в руках он держит обернутую лентой коробку от бренда Tiffany.

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