«Какая прелесть»: Брухунова похвасталась роскошным подарком от сына

Фото: Instagram / bruhunova

Блогерша Татьяна Брухунова, являющаяся супругой комика Евгения Петросяна, опубликовала в Instagram снимок с подарком от сына Вагана.

— Татьянин день! — лаконично подписала она публикацию.

На снимке ее сын стоит в красной пижаме с изображениями различных животных. При этом в руках он держит обернутую лентой коробку от бренда Tiffany.

«Какая прелесть»; «Здоровья и счастья вам и вашей семье»; «Пусть ангел всегда будет рядом!»; «У вас прекрасное имя, сильное и красивое!»; «Как мило»; «Поздравляю!», — написали подписчики.

17 января актер Павел Прилучный в своем Instagram впервые за долгое время опубликовал совместное фото с бывшей женой Агатой Муцениеце. Бывшие возлюбленные решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми.

В кадре все члены семьи улыбаются на камеру. На заднем плане виден местный парк развлечений. Несколько лет назад семья сделала точно такой же кадр в Дубае.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муценице после 8 лет брака в июне 2020 года приняли решение развестись. Суд вынес решение о расторжении брака без их участия — на заседание они не пришли. На данный момент Прилучный состоит в отношениях с Мирославой Карпович, а Агата Муцениеце, по своему признанию, пока не может отойти после тяжелого развода.