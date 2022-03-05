Мужчина пытался ограбить магазин электроники в Марьине
Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий
Мужчина пытался ограбить магазин электроники в Марьине. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел в магазине электроники на улице Перерва.
По имеющимся данным, незнакомец похитил из торгового зала игровую мышь стоимостью 8132 рубля. Затем он проследовал мимо касс и попытался скрыться, но был задержан охранником магазина. Он же обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
4 марта ранее судимая 30-летняя женщина задержана по подозрению в краже шоколадок и кофе из продуктового магазина на юго-востоке столицы.