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Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

Мужчина пытался ограбить магазин электроники в Марьине. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в магазине электроники на улице Перерва.

По имеющимся данным, незнакомец похитил из торгового зала игровую мышь стоимостью 8132 рубля. Затем он проследовал мимо касс и попытался скрыться, но был задержан охранником магазина. Он же обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

4 марта ранее судимая 30-летняя женщина задержана по подозрению в краже шоколадок и кофе из продуктового магазина на юго-востоке столицы.