«Цветок с претензией»: флорист дала советы по выбору букета на 8 Марта

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Флорист Ольга Соловьева рассказала «ВМ», как сделать так, чтобы букет на 8 Марта был наполнен смыслом.

— Букет из роз на 8 Марта — это очень дорогой подарок. И дело не только в цене, роза — совершенный цветок, символизирующий красоту, любовь, страсть, — сказала специалист.

При этом она уточнила, что белые цветы дарят молодым девушкам — они означают чистоту, нежность, непорочность. Красный — цвет любви и страсти, а розовая роза расскажет ее обладательнице о том, как вы с ней счастливы, подчеркнула Соловьева.

По словам специалиста, молча объясниться в любви помогут и красные тюльпаны. Этот цветок, добавила она, сам по себе является олицетворением весны, молодости и нежности.

Считается, уточнила флорист, что букет тюльпанов дарят на счастье. Эксперт подчеркнула, что орхидея — это цветок с претензией, а синие орхидеи олицетворяют верность, поэтому их дарят особенно дорогой женщине. Соловьева заключила, что главное в букете все-таки не сами цветы, а то отношение, те чувства и эмоции, которые вы в него вкладываете.

5 марта в Wildberries рассказали «ВМ», что самыми популярными подарками к Международному женскому дню в России могут стать цветы, мягкие игрушки, шоколад, косметические наборы для ухода и духи. Отмечается, что неизменным подарком к празднику весны станут букеты и композиции из цветов. Растет интерес покупателей к неувядающим стабилизированным цветам (+171 процент) и букетам из сухоцветов (+92 процента), которые можно приобрести заранее и избежать длинных очередей в цветочные магазины.