«Ничего личного»: Газманова заочно арестовали на Украине

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Украинский суд постановил заочно арестовать российского артиста Олега Газманова. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в субботу, 5 марта.

— Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного, — сказала правоохранитель.

Суд, уточнила она, позволил прокурорам арестовать музыканта с целью доставки на Украину. Он, как следует из постановления, подозревается по статье «Посягательство на территориальную целостность». Прокуратура инициирует процедуру объявления Газманова в международный розыск, приводит слова Венедиктовой РИА Новости.

5 марта российский артист Никита Михалков заявил, что с юмором отнесся к своему заочному аресту на Украине. Накануне Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал кинорежиссера, так как он подозревается в «посягательстве на территориальную целостность страны».

Он удивился, что, по мнению Украины, режиссер способен повлиять на территориальную целостность государства. Михалков подытожил, что мог бы отправить генеральному прокурору Украины ссылку на новый выпуск «Бесогона», однако Венедиктовой это уже не поможет.