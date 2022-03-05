Ароматизатор и складной нож: приезжий обокрал заправку на 16-м километре МКАД
Сотрудник автозаправочной станции обратился в полицию с заявлением, что неизвестный украл инвентарь. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, незнакомец украл с автозаправочной станции на 16-м километре МКАД два преобразователя ржавчины для авто, выдвижной нож, ароматизатор и щетку стеклоочистителя. Общий материальный ущерб, нанесенный организации, составил более пяти тысяч рублей.
— По подозрению в совершении данного противоправного деяния сотрудниками уголовного розыска задержан 27-летний приезжий, — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Другой мужчина в субботу, 5 марта, попытался совершить кражу из магазина электроники в Марьине.