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Микробиолог рассказал о редком осложнении после коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Микробиолог рассказал о редком осложнении после коронавируса
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Микробиолог Евгений Плисов рассказал, чем опасно осложнение после коронавирусной инфекции «черная плесень», которую выявили у восьми жителей Тюменской области.

Известно, что эта грибковая инфекция проявляется заложенностью носа, а затем добавляется еще один неприятный симптом — гнилостный запах из носовой полости.

«Черная плесень» может появиться на слизистых и в легких. Затем она распространяется на кости и хрящи черепа. Ей чаще всего подвержены пациенты, страдающие диабетом, люди с ослабленным иммунитетом и те, кто интенсивно и неправильно принимал гормональные и антибактериальные препараты.

По словам Евгения Плисова, инфекция была распространена в Индии из-за плохой гигиены, слабой медицины и климата.

— Это обычное заболевание легких, которое происходит, когда сильно просаживается иммунитет, а грипп начинает поражать органы. Обычно это возможно, когда происходит долговременное воздействие на организм. Например, если он находился в помещении с плесневыми стенами или потолками, — приводит слова эксперта телеканал «360».

Он добавил, что инфекция присоединяется, когда иммунитет слишком ослаблен. При этом летальные случаи происходят не от самой «черной плесени», а от общей ослабленности организма, резюмировал он.

До этого иммунолог Николай Крючков высказал мнение, что если в ближайшие месяцы не возникнет нового штамма, эпидемиологическая ситуация к середине года фундаментально стабилизируется.

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