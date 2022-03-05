Рэпер Федук опубликовал фото новорожденной дочери

Фото: FEDUK / Telegram

Российский рэп-исполнитель Федук и его жена Александра Новикова подтвердили, что стали родителями. Об этом они сообщили в субботу, 5 марта, в своих социальных сетях.

Пара долгое время не распространялась о пополнении в семье. Лишь в декабре Александра призналась, что находится на последних месяцах беременности.

5 марта девушка опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, что подарила избраннику дочь.

— Нина, — назвала новоиспеченная мама имя девочки.

Фото: How to Sasha / Telegram

Кроме того, пара рассказала, что малышка родилась весом 2,64 килограмма и ростом 49 сантиметров.

Российский рэп-исполнитель Федук и его девушка Александра Новикова расписались после трех лет отношений, которые не спешили афишировать.