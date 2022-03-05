Россиян призвали не паниковать из-за риска дефицита кормов для животных

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Жителям России не стоит паниковать из-за возможного дефицита импортных кормов для животных из-за санкций со стороны Запада. Такого мнения придерживается фелинолог Ангелина Сиротина.

По ее словам, в настоящее время владельцы питомцев атакуют магазины, скупая корм иностранных производителей, считая его лучше отечественного.

— Звонишь производителям и дистрибьюторам, а у них уже стоят ограничения по отпуску в одни руки. Я призываю вести себя разумно, забыв про наш привычный российский ажиотаж, — приводит слова специалиста Газета.Ru.

Сиротина посоветовала присмотреться к отечественным производителям, которые выпускают корма хорошего качества.

Аналогичного мнения придерживается и главный ветеринарный врач клиники «Фауна» Наталья Соловьева. По ее мнению, российские производители имеют проблемы с продажами из-за неразвитой дилерской сети. Помимо этого, их вытесняют зарубежные конкуренты, которые ведут агрессивную политику и вкладывают много средств в рекламу.

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