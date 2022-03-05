Порядка двух тысяч уборочных машин ежедневно очищают столицу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Кутузовский проспетк Карта всех событий

Около двух тысяч единиц подметально-вакуумной техники регулярно очищают столицу от загрязнений и пыли. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ «Автомобильных дорог» в субботу, 5 марта.

— Столицу ежедневно от пыли и загрязнений очищает порядка двух тысяч единиц подметально-вакуумной техники. Спецмашины используют при уборке проезжей части дорог, тротуаров и пешеходных зон, — говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется участкам Кутузовского, Ленинского и Ленинградского проспектов, также техника курсирует на Тверской улице, около Садового кольца и Третьего Транспортного кольца, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве уточняется, что большая часть уборочной техники принадлежит отечественным производителям.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты начали инженерную подготовку переулков в столичных районах Арбат и Хамовники перед стартом работ по их благоустройству.