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Дом по программе реновации построят в Нагорном районе в 2023 году

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации построят в Нагорном районе в 2023 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Многоэтажный дом по программе реновации в Электролитном проезде введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом в субботу, 5 марта, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций подземной части здания, — отметил он.

Новый жилой дом появится по адресу Электролитный проезд, владение 7а. Построенное по индивидуальному проекту здание будет иметь три секции. Их оформят в стиле минимализм.

Его фасады облицуют керамогранитом и клинкерной плиткой. На них установят корзины для кондиционеров.

В доме расположатся 318 квартир, из них 74 однокомнатные, 186 двухкомнатных, 50 трехкомнатных, пять четырехкомнатных и три шестикомнатных. Их общая площадь превысит 18 902 квадратных метра. Три квартиры оборудуют всем необходимым для маломобильных людей.

Внутреннюю отделку выполнят в соответствии с утвержденными стандартами реновации.

Первый этаж здания займут магазины, кафе, спортклубы, салоны красоты, кружки и секции для детей. В вестибюле будут находиться комната консьержа, колясочная, кладовая для инвентаря и зона почтовых ящиков.

Каждую секцию здания оборудуют грузопассажирскими лифтами. Вход в здание, вестибюль и лифтовый холл на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов. Новостройку оснастят системами охраны, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся детская и спортивная площадки, а также плоскостная парковка, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В столице в январе и феврале текущего года в рамках реализации программы реновации ввели в эксплуатацию девять новостроек. При этом в настоящее время в рамках программы реновации более 380 объектов с жилой мощностью 6,9 миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования и строительства.

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