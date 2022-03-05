Движение на улице Маршала Неделина на западе Москвы временно перекроют

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Россия, Москва, улица Маршала Неделина Карта всех событий

Участок улицы Маршала Неделина в районе Можайский на западе Москвы с 6 марта будет перекрыт для движения транспорта в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщил Информационный центр столичного транспортного комплекса.

Уточняется, что участок на пересечении улицы Маршала Неделина с Северо-Западной хордой будет перекрыт круглосуточно до 29 июля.

Кроме того, в департаменте предупредили об ограничении движения в указанный период в боковом проезде от дома 19 по улице Кубинка до дома 15 по улице Маршала Неделина. Здесь будет организовано двусторонее движение по одной полосе в каждом направлении и обустройством временных уширений.

Фото: Департамент транспорта Москвы

До этого стало известно, что в связи с проведением строительных работ будет временно ограничено движение на двух участках в районе улицы Теплый Стан. Ограничения начнут действовать с 6 марта. Так, движение будет полностью перекрыто до 1 марта 2023 года по проезду от дома 4а, строение 1 до дома 4а, строение 3 по улице Генерала Тюленева. Кроме того, до 15 ноября этого года будет ограничено движение по улице Теплый Стан от дома 21, корпус 1 до дома 2, строение 1 по улице Генерала Тюленева.