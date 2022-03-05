Психолог рассказал, какие подарки не стоит дарить на 8 Марта

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Психолог-консультант, доцент кафедры психологии Алексей Аверьянов рассказал, какие подарки не стоит дарить женщине на 8 Марта.

Так, он рекомендовал дарить бытовую технику лишь в случае, когда сама возлюбленная попросит об этом.

— Такого рода подарки дарить нельзя. Мне кажется, это какой-то намек на стояние у плиты, какую-то роль традиционную женскую, — сказал специалист.

Еще эксперт посоветовал не дарить кухонную утварь — по его словам, лучше покупать подарки, которые хочет сама девушка. Чтобы понять, какой подарок ждет избранница, желательно будет спросить ее напрямую, советует он. Если мужчина внимательный, ему не составит труда сделать правильный выбор для своей второй половинки, приводит слова Аверьянова агентство городских новостей «Москва».

5 марта в Wildberries рассказали «ВМ», что самыми популярными подарками к Международному женскому дню в России могут стать цветы, мягкие игрушки, шоколад, косметические наборы для ухода и духи. Отмечается, что неизменным подарком к празднику весны станут букеты и композиции из цветов.