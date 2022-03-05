Актриса Мария Ульянова из сериала «Кухня» стала мамой
Актриса Мария Ульянова, известная по сериалу «Кухня», сообщила, что родила первенца. Поделиться радостной новостью она смогла лишь спустя несколько дней после знаменательного события из-за сложившейся мировой ситуации и перебоем в работе социальных сетей.
27-летняя Мария опубликовала свою фотографию во время беременности.
— Человек пришел 22.02.2022, сам выбрал дату. Это время было чудесным, у меня не было токсикоза, мы много путешествовали, даже на сами роды уехали в тепло, в Турцию, еще до всех событий, — написала она в своем посте в Instagram.
Актриса уточнила, что снималась в проекте «Форт Боярд», уже будучи беременной. Она отметила, что девять месяцев прошли для нее легко. В этом ей помогли психолог, спорт и здоровое питание.
— До шестого месяца я бегала, потом уже просто занималась спортом и до последнего дня йогой, — поделилась подробностями Мария.
К слову, в этот же день еще одна звездная пара сообщила, что стала родителями. У российского рэп-исполнителя Федука и его жены Александры Новиковой родилась дочь, которую назвали Ниной.