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Актриса Мария Ульянова из сериала «Кухня» стала мамой

Анастасия Колоскова

Общество
Актриса Мария Ульянова из сериала «Кухня» стала мамой
Фото: Instagram.com/mary_ulianova

Актриса Мария Ульянова, известная по сериалу «Кухня», сообщила, что родила первенца. Поделиться радостной новостью она смогла лишь спустя несколько дней после знаменательного события из-за сложившейся мировой ситуации и перебоем в работе социальных сетей.

27-летняя Мария опубликовала свою фотографию во время беременности.

— Человек пришел 22.02.2022, сам выбрал дату. Это время было чудесным, у меня не было токсикоза, мы много путешествовали, даже на сами роды уехали в тепло, в Турцию, еще до всех событий, — написала она в своем посте в Instagram.

Актриса уточнила, что снималась в проекте «Форт Боярд», уже будучи беременной. Она отметила, что девять месяцев прошли для нее легко. В этом ей помогли психолог, спорт и здоровое питание.

— До шестого месяца я бегала, потом уже просто занималась спортом и до последнего дня йогой, — поделилась подробностями Мария.

Актриса Мария Ульянова из сериала «Кухня» стала мамой Фото: instagram.com / @mary_ulianova

К слову, в этот же день еще одна звездная пара сообщила, что стала родителями. У российского рэп-исполнителя Федука и его жены Александры Новиковой родилась дочь, которую назвали Ниной.

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