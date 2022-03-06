Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Объемы капремонта в Москве составили более 20 процентов в общем выполнении по стране

Анастасия Колоскова

Город
Объемы капремонта в Москве составили более 20 процентов в общем выполнении по стране
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По итогам прошлого года объемы капитального ремонта в столице составили более 20 процентов в общем выполнении по России. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы (ФКР) Артур Кескинов.

— С 2015 года ФКР Москвы работает над ремонтом многоквартирных домов Москвы. В Московскую программу включено более 28 500 домов общей площадью в 275 миллионов квадратных метров. А это ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена более 112 тысяч лифтов. Сейчас более четырех миллионов горожан проживают в домах, получивших вторую жизнь благодаря капремонту, — рассказал гендиректор ФКР.

Реализуемая в Москве программа капремонта жилого фонда является беспрецедентным по масштабу проектом модернизации жилфонда не только в России, но и за рубежом. Столичный стандарт капремонта — это комфорт, безопасность, красота и технологичность. ФКР города постоянно внедряет передовые технологии, а также удобные цифровые сервисы. Фонд постоянно контролирует качество работ. Краткосрочный план столичной программы капремонта на 2021–2023 годы включает 4437 жилых домов, чья общая площадь составляет 34,2 миллиона квадратных метров. В текущем году капитальный ремонт начнется в 1,7 тысячи домов, которые отображены на интерактивной карте ФКР Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты капитально отремонтируют доходный дом с гостиницей Якова Толстого на улице Арбат в центре Москвы в этом году.

Читайте также:
итоги года Фонды капремонт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Все мнения
О проекте