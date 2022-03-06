Объемы капремонта в Москве составили более 20 процентов в общем выполнении по стране

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По итогам прошлого года объемы капитального ремонта в столице составили более 20 процентов в общем выполнении по России. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы (ФКР) Артур Кескинов.

— С 2015 года ФКР Москвы работает над ремонтом многоквартирных домов Москвы. В Московскую программу включено более 28 500 домов общей площадью в 275 миллионов квадратных метров. А это ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, замена более 112 тысяч лифтов. Сейчас более четырех миллионов горожан проживают в домах, получивших вторую жизнь благодаря капремонту, — рассказал гендиректор ФКР.

Реализуемая в Москве программа капремонта жилого фонда является беспрецедентным по масштабу проектом модернизации жилфонда не только в России, но и за рубежом. Столичный стандарт капремонта — это комфорт, безопасность, красота и технологичность. ФКР города постоянно внедряет передовые технологии, а также удобные цифровые сервисы. Фонд постоянно контролирует качество работ. Краткосрочный план столичной программы капремонта на 2021–2023 годы включает 4437 жилых домов, чья общая площадь составляет 34,2 миллиона квадратных метров. В текущем году капитальный ремонт начнется в 1,7 тысячи домов, которые отображены на интерактивной карте ФКР Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты капитально отремонтируют доходный дом с гостиницей Якова Толстого на улице Арбат в центре Москвы в этом году.