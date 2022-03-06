Британский премьер Джонсон предложил странам ЕС «план действий» по Украине

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе встретится с лидерами нескольких государств, где изложит им «план действий» из шести пунктов по поводу ситуации на Украине. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает Даунинг-стрит.

Например, в понедельник он встретится с коллегами из Канады и Нидерландов, а во вторник с лидерами стран «Вишеградской группы», которая включает в себя Чехию, Венгрию, Польшу и Словакию.

— Премьер-министр скажет лидерам, что для того, чтобы (президент России Владимир — прим. «ВМ») Путин не смог реализовать свои амбиции, международное сообщество должно объединиться в соответствии с планом действий из шести пунктов, — передает сообщение РИА Новости.

Согласно плану, международное сообщество должно мобилизовать гуманитарную коалицию для Украины, поддержать ее в усилиях обеспечения самообороны, усилить экономическое давление на Россию, не переставать сообщать, что происходящее с Украиной не является «нормальным», использовать дипломатические пути для снижения эскалации на Украине, но только с полноценным участием ее законной власти, а также сделать все возможное для усиления безопасности в регионе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.