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В Москве капитально отремонтируют 16 мостов

Михаил Алимов

Город
В Москве капитально отремонтируют 16 мостов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В этом году столичные специалисты начнут капитально ремонтировать 16 мостов. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

— Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. Отремонтируем такие знаковые для города объекты, как Новоарбатский и Лихачевский мосты, Волгоградский и Ленинградский путепроводы МКАД, Тульскую эстакаду, путепроводы Щелковский, Ростокинский, Лизинский и Руставели, — рассказал он.

По его словам, будут отремонтированы основные элементы, несущие конструкции, гидроизоляция, асфальт проезжей части, тротуары и лестницы. На время работ движение полностью перекрываться не будет — полосы будут перекрывать поочередно, в зависимости от места работ.

По итогам прошлого года объемы капитального ремонта в столице составили более 20 процентов в общем выполнении по России. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы (ФКР) Артур Кескинов.

Реализуемая в Москве программа капремонта жилого фонда является беспрецедентным по масштабу проектом модернизации жилфонда не только в России, но и за рубежом. Столичный стандарт капремонта — это комфорт, безопасность, красота и технологичность.

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