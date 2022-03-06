Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Начался прием заявок от руководителей компаний Москвы в рамках программы по подготовке кадров

Георгий Соланович

Город
Начался прием заявок от руководителей компаний Москвы в рамках программы по подготовке кадров
Фото: Pixabay / LEANDRO AGUILAR

Руководители предприятий Москвы могут подать заявку на участие в президентской программе по подготовке управленческих кадров. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

— Благодаря участию в программе специалист может повысить свою квалификацию на базе одного из семи ведущих российских вузов. Набор на программу производится на конкурсной основе. Среди требований к претендентам: высшее образование, общий стаж работы не менее пяти лет, а также опыт работы на управленческих должностях не менее двух лет, — уточнил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Набор проводится в два этапа. Претендентам на участие в президентской программе нужно пройти квалификационный отбор и конкурсное испытание. Первый этап продлится до 15 апреля, его участникам нужно будет подготовить проект-презентацию.

Желающие подать заявку на участие обязаны зарегистрироваться в информационной системе «Государственный план», а все необходимые документы предоставить в департамент предпринимательства и инновационного развития города, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что выставка «Образование и карьера» с участием столичных технопарков состоится 5 и 6 марта. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и освоить новые навыки.

Читайте также:
Предприниматели городские программы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Все мнения
О проекте