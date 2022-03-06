Начался прием заявок от руководителей компаний Москвы в рамках программы по подготовке кадров

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Руководители предприятий Москвы могут подать заявку на участие в президентской программе по подготовке управленческих кадров. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

— Благодаря участию в программе специалист может повысить свою квалификацию на базе одного из семи ведущих российских вузов. Набор на программу производится на конкурсной основе. Среди требований к претендентам: высшее образование, общий стаж работы не менее пяти лет, а также опыт работы на управленческих должностях не менее двух лет, — уточнил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Набор проводится в два этапа. Претендентам на участие в президентской программе нужно пройти квалификационный отбор и конкурсное испытание. Первый этап продлится до 15 апреля, его участникам нужно будет подготовить проект-презентацию.

Желающие подать заявку на участие обязаны зарегистрироваться в информационной системе «Государственный план», а все необходимые документы предоставить в департамент предпринимательства и инновационного развития города, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что выставка «Образование и карьера» с участием столичных технопарков состоится 5 и 6 марта. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и освоить новые навыки.